Orașul american care îți dă până la 15.000 de dolari să te muți și să lucrezi acolo

Organizația non-profit GO Topeka a derulat un program pilot prin care va plăti până la 15.000 de dolari persoanelor care sunt dispuse să se mute în orașul Topeka din Kansas, SUA, și să lucreze în oraș pe o perioadă minimă de un an, scrie CNN. Oamenii care se vor înscrie în programul derulat de Go […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea