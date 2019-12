India: Şase morţi în manifestaţiile împotriva controversatei legi a cetăţeniei

15:10

În Vâlcea, anul 2019 a fost marcat de un nou declin al industriei chimice locale, singura fabrică de sodă din România - Ciech Sodă - oprind producţia după 60 de ani de activitate, însă acelaşi an a venit şi cu un nou titlu de campioană naţională pentru echipa de handbal feminin din Râmnic, deschiderea unei noi artere de circulaţie în municipiul reşedinţă, precum şi cu investiţii importante în sistemul de sănătate, zguduit la începutul lunii ianuarie de un mare scandal declanşat de moartea unui copil de un an şi jumătate.Anul 2019 a început cu acuzaţii de malpraxis pentru medicii de la secţia pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, după ce un băieţel de un an şi jumătate a ajuns la o unitate medicală din Capitală în moarte cerebrală, copilul fiind internat o zi la Râmnicu Vâlcea unde a fost tratat pentru laringită. Medicii din Bucureşti nu au mai putut să-l salveze, micuţul decedând după aproape două luni petrecute la terapie intensivă.Părinţii şi rudele copilului au depus mai multe plângeri împotriva medicului care l-a internat, iar zeci de vâlceni au protestat în faţa Spitalului Judeţean şi a Prefecturii cerând autorităţilor să ia măsuri pentru prevenirea unor noi astfel de cazuri dar, deşi au fost declanşate mai multe anchete şi a fost deschis chiar şi un dosar penal in rem în acest caz, până acum singura măsură concretă a fost sancţionarea medicului în cauză prin reducerea cu 10% a salariului timp de trei luni, pe motiv că nu a respectat protocolul încheiat la nivelul secţiei.***Autorităţile judeţene au continuat în 2019 investiţiile în dotarea şi modernizarea celei mai mari unităţi sanitare judeţene, în luna mai 2019, la Spitalul de Urgenţă din Râmnicu Vâlcea fiind pus în funcţiune un aparatul de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) cumpărat de Ministerul Sănătăţii în 2018. Dispozitivul medical a costat aproximativ un milion de euro şi a fost amplasat într-un spaţiu special amenajat în spital cu fonduri de la Consiliul Judeţean.De asemenea, tot pe fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi cu sprijin de la Consiliul Judeţean, Spitalul Judeţean a achiziţionat în luna noiembrie şi un mamograf performant, iar la începutul lunii decembrie a fost pus în funcţiune un aspirator ultrasonic în cadrul secţiei de Neurochirurgie.***La începutul lunii mai, la finalul sezonului competiţional 2018 - 2019, echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a devenit campioană naţională, la şase ani de la desfiinţarea celei mai titrate grupări sportive din Vâlcea - Oltchim. Acesta este al doilea trofeu din palmaresul noii echipe vâlcene, după Supercupa României câştigată în 2018, şi cel care a readus Vâlcea în Liga Campionilor.***La jumătatea lunii septembrie 2019, singurul producător de sodă calcinată din ţară, fabrica Ciech Soda din Râmnicu Vâlcea, a oprit producţia după 60 de ani de funcţionare neîntreruptă, motivul invocat de patronatul polonez fiind creşterea cu aproape 135% în ultimul an a preţului la aburul industrial, livrat de CET Govora.Iniţial conducerea fabricii a anunţat că oprirea va fi doar pe o perioadă de aproximativ o lună, timp în care complexul va intra într-un proces de mentenanţă, cei aproximativ 550 de angajaţi din producţie fiind trimişi acasă până la găsirea unei soluţii care să permită conducerii uzinei să ţină sub control pierderile înregistrate ca urmare a acestor majorări.Între timp, sute de sindicalişti atât de la uzina de soda, cât şi de la celelalte societăţi de pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea au protestat timp de mai multe zile în faţa Prefecturii şi a Consiliului Judeţean în speranţa că vor fi ajutaţi să îşi păstreze locurile de muncă. Până acum nu s-a găsit însă nicio soluţie, deşi reprezentanţii lor au avut o întâlnire şi cu noul ministru al Economiei, Virgil Popescu, astfel că mai mult de jumătate dintre angajaţi şi-au depus deja cererile de plecări voluntare.***Lupta împotriva răspândirii pestei porcine africane a căpătat o nouă conotaţie, după ce în luna noiembrie doi tineri poliţişti de la Secţia Rurală Prundeni, care încercau să oprească o maşină plină cu porci, pe DN 64, au fost agresaţi fizic, deposedaţi şi ameninţaţi cu propriile arme de cei pe care îi urmăreau.Cei doi agenţi de poliţie vâlceni au scăpat din mâinile agresorilor după intervenţia altor colegi dintr-o localitate învecinată, iar cei doi presupuşi agresori au fost arestaţi preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, lipsire de libertate în mod ilegal şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.Cei doi poliţişti agresaţi şi unul dintre poliţiştii care i-a salvat au fost avansaţi în grad pentru modul în care acţionat în acea noapte într-o ceremonie organizată la Inspectoratul de Poliţie Judeţean cu ocazia Zilei Naţionale a României.***La sfârşitul lunii noiembrie 2019, autorităţile din Râmnicu Vâlcea au deschis circulaţia rutieră pe o nouă arteră de legătură între cele mai mari două cartiere ale Râmnicului - Nord şi Ostroveni, odată cu la finalizarea lucrărilor de construcţie a rampelor de acces la pasajul suprateran Tudor Vladimirescu, aflat la intrarea în municipiu dinspre Bucureşti.Potrivit edilului Mircia Gutău, aceasta este una dintre cele mai importante investiţii realizate în ultimii ani în Râmnicu Vâlcea, parte a unuia dintre cele mai mari proiecte cu finanţare europeană accesate de administraţia municipal, edilii fiind convinşi că odată cu deschiderea acestei noi rute, traficul din oraş va fi decongestionat.Lucrările au constat în realizarea apatru rampe de acces la pasajul suprateran - două pentru urcare şi două pentru coborâre- şi au început în luna octombrie 2018, valoarea totală a proiectului, care include şi construirea unei artere de legătură între bulevardele Nicolae Bălcescu şi Tineretului, precum şi achiziţionarea a 7 autobuze cu combustibili alternativi, fiind de peste 70 de milioane de lei, din care circa 26 de milioane de lei sunt fonduri nerambursabile. 