Duhovnicul lui Aurelian Preda, mărturii emoționante de la mormântul regretatului

12:20

Ea este cea mai frumoasă femeie din lume! Cum arată Miss Jamaica. Cel mai vechi concurs mondial de frumuseţe, Miss World, a fost câştigat anul acesta de reprezentanta Insulei Jamaica. Toni Ann Singh, în vârstă de 23 de ani, a întrecut alte 110 concurente în competiţia de la Londra. Învingătoarea a recunoscut că a fost […] The post Ea este cea mai frumoasă femeie din lume! Cum arată Miss Jamaica appeared first on Cancan.ro.