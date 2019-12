HOROSCOP 16 DECEMBRIE. Vărsătorii se bazează pe cei dragi, Săgetătorii au mintea clară

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 16 DECEMBRIE 2019; intram in ultima saptamana cu Soarele in optimistul Sagetator, de fapt este ultima data cand Soarele este aici in acest deceniu si in actuala era astrologica. De la 1 ianuarie 2020 multe se vor schimba.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3