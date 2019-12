Dezbatere pe tema rezultatelor PISA, la BCU; participă ministrul Educaţiei

18:10

Statele Unite au expulzat "în secret" doi diplomaţi chinezi care au încercat să pătrundă într-o bază militară din statul american Virginia în luna septembrie, a relatat duminică The New York Times.Cel puţin unul dintre ei este suspectat de autorităţile americane de a fi agent chinez de informaţii, a adăugat cotidianul, care citează mai mulţi oficiali americani sub acoperirea anonimatului, evocând primele expulzări de diplomaţi chinezi pentru spionaj în ultimii peste 30 de ani.Incidentul, pe fondul războiului comercial şi, dincolo de asta, al confruntării generale dintre primele două puteri economice ale planetei, a avut loc în septembrie într-o "instalaţie sensibilă" în apropiere de Norfolk, Virginia, care adăposteşte forţe speciale, conform relatării ziarului american, preluat de AFP.Doi responsabili ai Ambasadei Chinei la Washington, însoţiţi de soţiile lor, s-au prezentat cu maşina la postul de control al bazei, dar, neavând autorizaţie, li s-a refuzat accesul de către agentul de serviciu care le-a cerut să părăsească locaţia. Însă în loc să plece, vehiculul a continuat drumul spre bază, scăpând de controlul militarilor americani şi, în final, a fost blocat de camioane care le-au blocat calea.Motivul acestei tentative de intruziune nu a fost clarificat, însă responsabili americani cred că diplomaţii chinezi voiau să studieze caracteristicile de securitate ale sitului. Aceştia din urmă au invocat o eroare, susţinând că stăpânesc prost limba engleză şi că nu au înţeles instrucţiunile, ceea ce nu i-a convins pe interlocutorii lor americani.Expulzarea, care a avut loc ''în toamnă", potrivit The New York Times, nu a fost făcută publică de cele două ţări, iar Beijingul nu a răspuns prin expulzarea de diplomaţi americani în acest stadiu.La solicitarea AFP, Departamentul american de Stat nu a răspuns imediat.Statele Unite şi China tocmai au încheiat un acord comercial preliminar săptămâna aceasta, după luni de confruntări în legătură cu taxele vamale.Dar cele două ţări rivale şi-au etalat diferendele pe numeroase fronturi, de la spionajul industrial la supremaţia militară, trecând prin încălcarea drepturilor omului în cazul musulmanilor uiguri şi situaţia din Hong Kong.Fără a se şti dacă există o legătură cu incidentul din Virginia, guvernul american a dispus, în octombrie, ca diplomaţii chinezi aflaţi la post în Statele Unite să anunţe Departamentul de Stat înainte de orice contact oficial cu o întreagă serie de interlocutori americani. China a anunţat măsuri similare de represalii la începutul lunii decembrie.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Daniela Juncu)