Andra, primul cântec de Crăciun lansat împreună cu fiica ei. Eva a moștenit talentul îndrăgitei artiste, iar versurile colindului sunt emoționante

Un tânăr în vârstă de 22 ani a fost prins de polițiști, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a bătut o femeie și i-a smuls din mână geanta în care se aflau documente și un telefon mobil. La cererea procurorului, judecătorii au dispus ca bărbatul să fie arestat preventiv. „La data de 15.12, […]