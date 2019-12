HOROSCOP pentru săptămâna 16-22 decembrie. Gemenii strălucesc în această săptămână, Leii se simt la înălțime

Iata horoscopul saptamanal 16-22 decembrie 2019; este vremea solstitiului de iarna si a intrarii Soarelui in Capricorn pentru ultima data in acest an si in acest deceniu. Pana la finele acestei luni vom avea Soarele in Capricorn si curajosul Marte in Scorpion.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3