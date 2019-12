Prăjitura Albă ca Zăpada. Rețeta celei mai populare prăjituri

21:30

O luna a durat mariajul, un an divortul. Cantareata Bianca Rus a reusit intr-un final sa se separe de sotul pe care l-a acuzat ca a batut-o si a tratat-o nu tocmai ca pe o printesa. Fix in ziua divortului, am dus-o pe Bianca in raiul cozonacilor, la celebra regina a dulciurilor, Marilena Adam. Bianca […]