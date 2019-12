Cântăreața Morgana a fost diagnosticată cu cancer. Clipele de coșmar prin care a trecut: ”A fost drama vieții mele”

09:30

Au mai rămas doar câteva zile pe la sărbătorile de iarnă, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi istorice de Crăciun și de Revelion. Miercuri, prima zi de Crăciun vom avea temperaturi cu 15 grade mai ridicate faţă de normalul perioadei calendaristice în care ne aflăm. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab […]