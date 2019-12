Ce poreclă rușinoasă avea Elena Ceaușescu. Motivul: Nu purta niciodată lenjerie pe sub rochii sau fustițe

09:40

Marți și miercuri se va disputa etapa a 16-a din Bundesliga, prima intermediară din sezonul 2019/2020. Dortmund – Leipzig este derby-ul rundei, însă nu putem neglija duelurile Monchengladbach – Paderborn și Freiburg – Bayern. Leipzig vine la Dortmund din postura de lider al Bundesligii, însă a pierdut ultimele două partide directe. În stagiunea precedentă, elevii […]