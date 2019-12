Marius Moga, „fabrica de hituri”, se pregătește să lanseze primul său album! Ce piese se vor regăsi pe „Primul”?

14:20

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, luni, la şedinţa solemnă a Parlamentului, că sunt persoane cărora le vine greu să creadă că părinţii şi bunicii stăteau la coadă pentru pâine şi medicamente, îngheţau în case sau ascultau radiouri străine cu groaza de Securitate. El a spus că s-au făcut greşeli, dar trebuie încercat ca ele să nu fie repetate. "Am eşuat în a ţine nomenclatura comunistă departe de conducerea statului şi, mai grav, am eşuat în a ţine fosta securitate departe de pârghiile puterii. Aşa am ajuns în situaţia de a avea un informator al securităţii în funcţia de preşedinte al României, nu mai puţin de 10 ani. Cel mai grav este că eşuăm în fiecare zi în a ţine naţiunea unită", a afirmat Tăriceanu.