HOROSCOP 17 DECEMBRIE. Leii muncesc prea mult, Capricornii au parte de conflicte inutile

Red Hot Chili Peppers a anunțat revenirea în trupă a chitaristului John Frusciante, după un deceniu de când a decis să plece. Frusciante face parte dintre cei care și-au adus aportul pentru crearea celor mai cunoscute piese ale formației, "Californication", "Under the Bridge", "By the Way sau Otherside". John Frusciante și-a anunțat plecarea din trupă în decembrie 2009, iar în locul lui a venit Josh Klinghoffer. „Josh este un muzician minunat, pe care îl respectăm şi îl iubim. Suntem recunoscă...