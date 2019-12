Lidia Buble, cu totul în vedere în direct la Kanal D, în emisiunea prezentată de Teo Trandafir

12:00

Surpriză frumoasă pe străzile din București. Șoferii și pietonii au crezut că nu văd bine când s-au întâlnit cu unul dintre cele mai importante personaje din acestă lună. Unii dintre martori au apucat să imortalizeze momentele și au postat pozele pe rețelele de socializare. Imaginile au devenit rapid virale. Moș Crăciun, pe o trotinetă electrică […] The post Surpriză pe străzile din București! Cu cine s-au întâlnit șoferii și pietonii prin centrul orașului. Imaginile au devenit virale appeared first on Cancan.ro.