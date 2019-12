Misiune de salvare inedită a pompierilor. O vacă s-a prăbuşit într-o fântână adâncă de trei metri

17:00

Ce este Reiki? Reiki Usui Tibetan face parte din Medicina Energetică. Conform definiţiilor pe care le întâlnim la Harvard Medical School (Ivy League - U.S.A.) precum şi la The National Center for Biotechnology Information and Advanced Science and Health (U.S.A), Medicina Energetică este o interacţiune energetică şi informaţională cu un sistem biologic pentru a aduce homeostazia la un nivel cât mai bun în organism.