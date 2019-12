Reiki Usui Tibetan - O scurtă informare despre tendinţele actuale în Medicina Energetică

Ce este Reiki? Reiki Usui Tibetan face parte din Medicina Energetică. Conform definiţiilor pe care le întâlnim la Harvard Medical School (Ivy League - U.S.A.) precum şi la The National Center for Biotechnology Information and Advanced Science and Health (U.S.A), Medicina Energetică este o interacţiune energetică şi informaţională cu un sistem biologic pentru a aduce homeostazia la un nivel cât mai bun în organism.

