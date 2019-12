Cristi Brancu și Oana Turcu au făcut anunțul, după 10 ani de căsnicie: „Relația noastră este…”

12:10

Un băiețel de 13 ani din județul Bacău a fost vândut ca sclav, unui cioban, chiar de bunica lui. Copilul a fost descoperit de polițiști, într-o stare groaznică, flămând, murdar și exploatat prin muncă. Nemulțumită de cât a primit pentru nepotul său, femeia a sunat la 112 și a anunțat că băiatul a dispărut. Politistii […]