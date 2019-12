Dani Mocanu a ”căzut la pace” cu poliția. Ipostază-șoc a manelistului, alături de o polițistă

12:50

Caz tragic la Iași, unde o fetiță de doar 6 ani, din clasa pregătitoare, a murit după ce a căzut pe scările liceului unde era cazată. Fetița, originară din județul Suceava, avea probleme cu vederea și era internată la Liceul Special "Moldova" din Târgu Frumos. (VEZI ȘI: MAMA COPILULUI MORT LA PECINEAGA, FILMATĂ ÎN DISCOTECĂ, DANSÂND […]