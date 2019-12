Cargo marchează 35 de ani de activitate, în mai, la Bucureşti

17:20

O comendie savuroasă, de familie, în care dragostea cucerește tot, te va ține cu sufletul la gură și cu zâmbetul pe buze joi, 19 decembrie, ora 20:00, în luna filmelor la Antena 1! “Ai tăi, ai mei și ai noștri" (Yours, Mine & Ours) îi are în rolurile principale pe Dennis Quaid și Rene Russo.