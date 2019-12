Momente de groază! Hoţii au spart casa lui Alexandru Ciucu şi a Alinei Sorescu

20:10

Putin mai mult de doua saptamani ne despart de mult asteptata zi de Craciun, pentru care cu totii facem pregatiri chiar si cu o luna inainte (sau chiar mai mult in unele cazuri). Este o zi cu adevarat magica, o zi in care ar trebui sa stam alaturi de cei dragi, de familie si de prieteni si sa ne bucuram impreuna. Insa, nu uitati in perioada aceasta sa va amintiti si de cei mai putin norocosi si sa donati o suma cat de mica sau haine, jucarii, alimente ori chiar din timpul vostru, fiind voluntari pentru o cauza. Este foarte important sa impartim din bucuria noastra si altor persoane.