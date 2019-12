Prima probă a ajuns la final și notele decid soarta concurenților! Ce preparat a impresionat juriul?

20:20

Cu o istorie bogata, peisaje mirifice si servicii de inalta calitate, Turcia se numara in ultimii ani printre destinatiile preferate ale turistilor romani. Aceasta tara are foarte multe de oferit vizitatorilor sai, fiind incarcata cu locuri arheologice si istorice pline de farmec. Cu toate ca, de regula, cei mai multi oameni prefera sa-si petreaca aici concediul de vara pentru a se distra in statiunile turcesti de pe malurile Marii Mediterane, aceasta tara reprezinta si o adevarata mostenire culturala.