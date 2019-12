Şeful Pentagonului vrea să verifice seriozitatea afirmaţiilor preşedintelui Erdogan privind închiderea bazelor militare

00:20

Achiziţia de automotoare pe care CFR Călători intenţiona să o facă nu va merge mai departe, în acest caz fiind şi un dosar deschis la DNA, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode.Potrivit acestuia, este vorba despre şapte automotoare ce urmau să fie achiziţionate prin achiziţie directă de la compania Electroputere Paşcani."Eu vă spun aşa: 126 de milioane de lei, bani pe care compania CFR Călători i-a primit din subvenţie, în loc să îşi plătească datoria către CFR Infrastructură, şi anume acea taxă de utilizare a infrastructurii, s-au gândit ei, în înţelepciunea lor, să achiziţioneze cele şapte automotoare. Eu cred că nu s-au gândit bine. (...) Achiziţia nu merge mai departe. Spun foarte clar că nu, pentru că acolo este şi un dosar deschis la DNA, unul dintre cei care au decis acolo s-a detonat, s-a dus şi s-a autodenunţat, înţeleg, aşa că lucrurile sunt destul de clare", a afirmat ministrul, la Realitatea Plus.Bode a subliniat că obligaţia CFR Călători era să plătească datoria către CFR SA, nu să achiziţioneze trenuri dintr-o singură sursă."Ei aveau obligaţia să îşi plătească datoria, nu să achiziţioneze direct şapte automotoare. Nu că n-ar fi nevoie. Eu, simplu, analizând logic această chestiune, când ai nişte bani primiţi din subvenţii tu îţi plăteşti datoria, nu faci achiziţii dintr-o singură sursă", a adăugat el.Şeful de la Transporturi a menţionat că a trimis Corpul de control la CFR Călători, acţiune care s-a soldat cu un raport ce a fost trimis la DNA."Eu am trimis Corpul de control acolo. Am primit un raport. Raportul respectiv l-am trimis la DNA, pentru că lucrurile sunt destul de clare acolo. Este un alt model DN 15 Neamţ, adică alt model de achiziţie directă", a susţinut Bode.Întrebat de ce actualul director general interimar al companiei încă mai este în funcţie, ministrul a răspuns: "O să discutăm în curând. O să vedeţi câtă vreme mai este director acolo"."De ce mai este director acolo? Pentru că eu vreau să numesc un manager în orice companie care să ducă compania înainte. Am identificat mai mulţi manageri, dar nu m-am grăbit să iau decizii aşa, de dragul de a lua decizii", a explicat ministrul.Fostul director general al CFR SA Constantin Axinia declara, pe 8 octombrie, la un eveniment, că societatea pe care o conducea intenţiona să execute silit CFR Călători şi CFR Marfă dacă nu îşi vor achita datoriile provenite din neplata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), care se ridica la 180 de milioane de lei şi, respectiv, un miliard de lei."CFR Călători are o datorie de 180 de milioane de lei care creşte pe măsură ce trece timpul, iar CFR Marfă are o datorie de un miliard de lei. Am făcut notificări, mi-au plătit ceva din urmă, dar îi vor executa silit. Eu le-am înaintat câte un document în care le-am prezentat situaţia financiară a căii ferate române, că noi de la Infrastructură nu mai dorim să fim o bancă fără dobândă şi nu putem să subvenţionăm CFR Călători şi CFR Marfă, creându-ne un gol. Dacă ei au pierderi, i-am rugat să nu le transfere către Infrastructură", a spus Axinia.Potrivit lui Axinia, datoria CFR Călători reprezintă ''o gaură imensă" în bugetul companiei, în condiţiile în care aceste datorii au fost folosite la construirea bugetului în special pe fonduri proprii."CFR Călători are o datorie de 180 de milioane de lei şi este o gaură imensă în bugetul nostru, pentru că aceşti bani noi i-am planificat încă de la începutul anului când am construit bugetul companiei şi mai ales pe partea de fonduri proprii. Aceste fonduri sunt în exclusivitate pentru achiziţionarea de materiale şi servicii pentru buna funcţionare a căii ferate. Mă refer la servicii de mentenanţă pentru ridicarea restricţiilor de viteză, cumpărarea de aparate de cale, şine şi traverse ca să înlocuim pe cele care sunt rele şi reabilitarea unor poduri care nu au fost cuprinse în planul de reabilitare", a precizat şeful de atunci al CFR SA.La rândul său, directorul general al CFR Călători, Valentin Dorobanţu, prezent la eveniment, a negat că ar avea conturile blocate în urma neplăţii datoriei către CFR SA. În plus, le-a spus jurnaliştilor care i-au adresat întrebări referitor la acest subiect că dublează cifrele "ca de obicei", iar datoria se ridică doar la 100 de milioane de lei."Nu (nu are conturile blocate - n. r.), nu înţeleg de ce vă place senzaţionalul, sincer. Vă repet, răspunsul este negativ. (...) Ca de obicei, dublaţi cifrele. Avem o datorie de 100 de milioane de lei (din neplata TUI-ului - n. r.) pe care o vom compensa instantaneu în momentul în care vom încasa banii de la ARF", a răspuns Dorobanţu. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru)