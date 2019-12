Reacția lui Selly după ce Cristian Tudor Popescu l-a făcut praf când a aflat că și-a lovit bolidul de 70.000 €! Clipul, deja numărul 1 în trending

17:30

Corina Dănilă este una dintre vedetele care a dorit, de-a lungul timpului, să își păstreze intimitatea, vorbind foarte rar despre viața sa personală. În ultima vreme nu mai este o prezență constantă la televizor, însă duce o viață de familie liniștită și este mândră de fiica ei. Viața sentimentală a Corinei Dănilă a cunoscut, cum […] The post Corina Dănilă trăiește o poveste de dragoste alături de un bărbat misterios. Dar cine este tatăl fetiței ei appeared first on Cancan.ro.