CAGLIARI - LAZIO 1-2 // VIDEO Lazio și Ștefan Radu, serie formidabilă în Serie A! Simone Inzaghi rămâne modest: „Pentru noi titlul înseamnă locul 4”

Lionel Messi, 32 de ani de ani, a fost premiat de Marca pentru sezonul 2018-2019 și a prefațat duelul cu Real Madrid, de miercuri, ora 22:00. Barcelona - Real Madrid se joacă miercuri, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO în direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. După un nou sezon perfect cu Barcelona, Leo Messi a primit trofeul de golgeter, pentru a 6-a oară, și trofeul „Alfredo Di Stéfano” destinat celui mai bun jucător. ...