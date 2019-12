Ce nu ai voie să iei în avion. Obiectele interzise în bagajul de mână

11:00

Două persoane din statul Alabama și o persoană din Louisiana au murit în urma tornadelor care au lovit sud-estul Statelor Unite, informează agenția Reuters, citată de Mediafax. Tornadele au provocat numeroase pagube materiale. Mai multe clădiri au rămas fără acoperiș și au fost afectate liniile electrice. More images of storm damage in Webster Parish, where […]