SPORTIVI DE LEGENDĂ: Halterofilul român Nicu Vlad

Soldaţii imperiali şi roboţii au electrizat Hollywoodul luni seară, când, la 42 de ani după debutul său planetar, saga "Star Wars" a prezentat în faţa unui public ales pe sprânceană filmul "The Rise of Skywalker", ultimul episod din trilogia sa de trilogii, informează AFP.Deşi alte filme dedicate acestui univers cinematografic foarte profitabil sunt deja programate de studioul Disney, noul lungmetraj închide oficial seria începută de cavalerul Jedi Luke Skywalker, prezentat pentru prima dată pe marile ecrane de George Lucas în 1977.Mizând pe cartea nostalgiei, personajele interpretate de Mark Hamill (Luke Skywalker) şi Harrison Ford (Han Solo), deşi au fost ucise în precedentele episoade ale francizei, au fost chemate să participe la activităţile de promovare a noului lungmetraj, în faţa unui hangar cu aspect futurist, în care tronau replici în mărime naturală ale navetelor spaţiale de vânătoare X-wing. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA/EPANumeroase vedete, precum Steven Spielberg şi Spike Lee, au fost prezente la cinematograful Chinese Theatre din Hollywood pentru a asista la prima proiecţie publică a noului film în oraşul Los Angeles.Experţii prezic un debut fulminant de box-office pentru "The Rise of Skywalker", cu încasări aşteptate pentru acest weekend cuprinse între 200 de milioane şi 250 de milioane de dolari, doar în Statele Unite şi Canada.Protagoniştii filmului, Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) şi Oscar Isaac (Poe Dameron), au fost prezenţi pe tradiţionalul covor roşu, devenit însă albastru cu ocazia acestei premiere spectaculoase. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA/EPAProducătorii au păstrat în mare secret toate detaliile despre intriga filmului "The Rise of Skywalker", însă primele reacţii ale spectatorilor privilegiaţi care au vizionat pelicula luni seară erau pozitive."Epic. În întregime", a declarat pe Twitter Erik Davis, directorul site-ului specializat Fandango, considerând că noul opus reprezintă "o modalitate minunată de a încheia povestea Skywalker"."Este formidabil", a declarat entuziasmat şi Ryan Parker, de la revista The Hollywood Reporter, adăugând că aceia care au detestat "The Last Jedi" (2017) vor fi de această dată încântaţi.Acţiunea din "The Rise of Skywalker" se desfăşoară la un an după evenimentele prezentate în "The Last Jedi", iar noul film are o durată de 141 de minute.Carrie Fisher, în continuare prezentăPelicula marchează marea revenire a regizorului J.J. Abrams, al cărui film "Star Wars: The Force Awakens" a doborât toate recordurile din box-office-ul nord-american în 2015. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA/EPAJ.J. Abrams a trebuit să compenseze absenţa actriţei Carrie Fisher, decedată brusc în urma unei crize cardiace la sfârşitul anului 2016 şi care urma să îşi reia rolul ei legendar, cel al prinţesei Leia Organa. Ea este prezentă şi în noul film, însă numai datorită unui foarte abil procedeu tehnic de reciclare a unor secvenţe filmate cu ocazia precedentului film semnat de J.J. Abrams, conservate cu mare grijă în arhive.Grupul Disney, numărul unu mondial în industria de divertisment şi extrem de experimentat în tehnicile de marketing, a dat frâu liber părţii întunecate a Forţei pentru a face să crească tensiunea în rândul fanilor, odată cu lansarea în ultimele zile a unor secvenţe şi a unui nou trailer."The Rise of Skywalker" este al cincilea lungmetraj din universul "Star Wars" produs în ultimii cinci ani de Disney, care a promis că va încetini ritmul de producţie pentru a evita ca publicul să îşi piardă interesul faţă de această franciză.Următoarele filme din franciza "Star Wars", ale căror titluri şi intrigi nu sunt deocamdată cunoscute, sunt programate să fie lansate pe marile ecrane în anii 2022, 2024 şi 2026.Până la apariţia unui nou lungmetraj "Star Wars", fanii francizei vor putea să se delecteze cu trei noi seriale inspirate din acest univers SF: noul serviciu de streaming al grupului Disney a început deja să difuzeze "The Mandalorian", iar alte două producţii TV au fost anunţate. Una îi va fi dedicată personajului Obi-Wan Kenobi, interpretat de Ewan McGregor, iar cealaltă, personajelor din "Roge One", un spin-off inspirat din universul "Star Wars" şi care a fost extrem de bine primit de fanii francizei în 2016. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)