Preot dr. Costel Vînătoru în Comisia de Agricultură: „Acesta este partidul meu - Dumnezeu şi munca cinstită”

Pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare se mai află „Brotherhood”, „Little Hands”, „Miller & Son”, „Nefta Football Club”, „The Neighbors’ Window”, „Refugee”, „Saria”, „A Sister”, „Sometimes, I Think about Dying”. „Cadoul de Crăciun”, care recent a fost premiat pentru cel mai bun scurtmetraj de Academia de Film Europeană, îi are în rolurile principale pe Ioana Flora şi Adrian Văncică. Scrisoarea unui băiat pentru Moş Crăciun îi transformă tatălui o seară într-un thriller. Pe 20 decembrie...