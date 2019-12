Fotbal: Lucas Ocampos (Sevilla), în vizorul lui Bayern Munchen

14:30

Piaţa bunurilor de larg consum (FMCG) va înregistra în România un avans de peste 12%, în 2019, de la 8% cât se consemnase în anul anterior, arată o analiză Frames, publicată marţi.În zona bunurilor de larg consum cel mai des achiziţionate (mâncare, băuturile răcoritoare şi produsele de îngrijire etc.), sectorul alimentar se află, şi în acest an, în prim-plan, cu o creştere, pe ansamblu, a cifrei de afaceri de peste 13%, impulsionată pe de o parte de creşterea cererii, urmare a majorării veniturilor populaţiei, iar pe de alta de avansul semnificativ al preţurilor.Conform datelor citate, în perioada Crăciunului şi a Anului Nou, produsele alimentare şi băuturile înregistrează vârful de vânzări, peste nivelul din perioada Paştelui. În acest context, principalii jucători din piaţă mizează pe un plus de 5-10% din cifra de afaceri în acest sezon.Analiştii Frames subliniază că, pe fondul creşterii veniturilor şi, mai ales al obiceiurilor de consum, românii au ajuns să cheltuie pe mâncare cel mai mult din Uniunea Europeană (UE), aproape 28% din totalul cheltuielilor de consum. În clasamentul Eurostat, România este urmată de Lituania (20,9%) şi Estonia (19,6%), în timp ce media europeană este de 12,1%.Totodată, un raport al Nielsen Growth Reporter, care compară dinamica globală a pieţei (creşterea în valoare şi unităţi) în sectorul bunurilor de larg consum în toată Europa (Fast Moving Consumer Goods, FMCG), plasa România printre pieţele cu creşterea cea mai mare dintre cele 28 de ţări europene (10,4%, după primele şase luni)."Românii au cheltuit, în 2019, peste 30% din venituri pe produse alimentare şi băuturi nealcoolice, 14% pe cheltuielile dedicate locuinţei (apă, electricitate, gaze etc.), peste 8 procente pe alcool şi ţigări, 8% pe îmbrăcăminte şi încălţăminte, 7,5% pe transport, 6% pe mobilier şi amenajarea locuinţei, puţin peste 5% pentru sănătate, aproape 5% pe servicii de comunicaţii (tv, internet, telefonie), 3% pe produse culturale şi numai 2% pe hoteluri, restaurante şi baruri'', notează realizatorii cercetării.Analiştii Frames subliniază că hipermarketurile şi supermarketurile au fost cel mai des vizitate de către cumpărători, în 2019. În acelaşi timp, magazinele de tip discount au generat o frecvenţă de consum mai ridicat, egalată, în unele zone, de prezenţa tot mai puternică a supermarketurilor, care au reuşit să pătrundă semnificativ în zonele populate, deschizând sute de noi magazine."Alături de produsele din zona bunurilor de larg consum, şi cheltuielile din segmentul de IT & C (telefoane, laptopuri, tablete etc.) au crescut semnificativ, relevant fiind, în acest domeniu, evenimentul de shopping de Black Friday care a generat vânzări record, de peste 300 milioane de euro. 2019 a generat vânzări în creştere cu peste 15% şi în zona produselor destinate amenajării locuinţelor, de la materiale de construcţii la mobilă şi accesorii. De altfel, în primele trei trimestre din 2019, conform datelor INS, au fost date în folosinţă 46.437 locuinţe, în creştere cu 6.059 locuinţe, faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, iar perspectivele indică un volum, la nivel anual, de peste 60.000 de unităţi locative", se precizează în analiza de specialitate.Potrivit sursei citate, 2020 va fi un an plin de provocări pentru piaţa bunurilor de larg consum, iar inflaţia, deprecierea leului şi restrângerea creditării se vor afla în prim-plan."Perspectivele, din punct de vedere macroeconomic, nu sunt deloc pozitive, inflaţia se anunţă la un nivel ridicat, iar cursul euro/leu va tinde spre noi maxime. În aceste condiţii, nu este exclus ca avansul consumului să se tempereze şi să asistăm, cel mai probabil, la o reorientare a consumatorilor, în primul rând, către bunurile de strictă necesitate'', afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.Analiza de piaţă relevă faptul că cele mai multe companii din sectorul bunurilor de larg consum vor încerca să stimuleze consumul prin dezvoltarea unor game de produse cu preţuri variate, mizând pe calitate, pe promoţii, pe campanii de marketing tot mai puternice, mai ales în zona online."Shopping-ul online va continua să se extindă în 2020, în condiţiile în care, în ultimii ani, în zona de curierat s-au făcut investiţii masive, iar site-urile de shopping au dezvoltat oferte tot mai atractive. În plus, temerile românilor legate de securitatea tranzacţiilor pe internet s-au temperat semnificativ, dovadă rezultatele spectaculoase ale campaniei de shopping de Black Friday 2019. Pe de altă parte, este de aşteptat ca anul 2020 să marcheze, la nivelul industriei, o penetrare tot mai puternică a start-up-urilor inovative, cu servicii şi produse variate. Tehnologiile digitale, serviciile inovative prezente deja în economia românească la un nivel incipient, îşi vor găsi o rată de penetrare tot mai ridicată, cu efecte directe în comportamentul de consum al românilor. Principalul motor al schimbării va fi, astfel, comportamentul consumatorilor, care sunt din ce în ce mai sofisticaţi, dar şi mai puternici în raport cu jucătorii din piaţă'', sunt de părere analiştii.În ceea ce priveşte preferinţele în materie de produse, românii au început să opteze, din ce în ce mai mult, pentru brand şi calitate, iar datorită preţurilor scăzute şi promoţiilor a fost influenţat în special comportamentul de consum al persoanelor fără posibilităţi financiare.