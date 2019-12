„All I Want For Christmas Is You“, pe primul loc în topurile americane după 25 de ani

Melodia „All I Want for Christmas Is You“ a cântăreţei Mariah Carey s-a clasat în fruntea topurilor americane pentru prima dată în 25 de ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)