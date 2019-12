Cât costă cea mai scumpă Dacie! Cum sare prețul de la …

11:40

Unul dintre cele mai importante dosare de trafic de persoane din Iași a fost finalizat, luni, de judecătorii ieșeni. Trei afaceriști cunoscuți în oraș au fost trimiși în închisoare de judecători, la finele unul proces care s-a întins pe o perioadă de 11 ani! Astfel, Nicușor Coșuță a fost condamnat la 11 ani de închisoare