FCSB // Gigi Becali, noi detalii despre cooptarea lui Alexandru Tudor: „Decât 7 antrenori, mai bine un «rugător»”

Leo Messi n-a marcat deloc în sezonul trecut contra lui Real Madrid, deşi a jucat în trei din cele patru meciuri din campionat şi Cupa Regelui, dar are cifre nemaipomenite în Clasico. Barcelona - Real Madrid se joacă miercuri, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO în direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și Look PlusAtacantul Leo Messi, 32 de ani, are o medie de aproape un gol creat în 41 de derby-uri Barcelona - Real Madrid. ...