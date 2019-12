ŞTIRILE SERII - SPORT - 17 DECEMBRIE

17:30

Deputatul PSD Daniel Suciu, fost ministru al Dezvoltării Regionale, a respins, marţi, "minciunile PNL şi ale premierului Ludovic Orban" referitoare la PNDL şi la rata de absorbţie a fondurilor europene şi l-a invitat pe actualul ministru Ion Ştefan să facă publice datele oficiale de la minister din noiembrie."Minciuna numărul unu pe care premierul României a spus-o fix în prima zi de mandat şi în prima zi a şedinţei de guvern, necontrazis de domnul Ion Ştefan, este că la plecarea noastră de la guvernare am lăsat facturi neplătite de circa 5 miliarde de lei. Realitate este una singură şi nu poate fi contestată de absolut nimeni: la 1 noiembrie anul curent erau facturi în casă, la MDRAP, în număr de 1.953, iar valoarea acestora se cifra la 1,27 miliarde de lei. Şi îl provoc pe noul ministru să facă publică această informaţie, iar dacă domnia sa nu poate, o are ca purtător de cuvânt pe doamna Raluca Turcan", a declarat Suciu într-o conferinţă de presă.El a adăugat că o altă "minciună" folosită de Ludovic Orban, dar şi de USR este aceea că "PNDL este un program pentru baronii PSD"."Aşa arată realitatea: PSD are 53% din toţi primarii României - şi mă refer aici la 1.700 de primari, iar PNL are 1.000 de primari, şi anume 33% din total. Avem 6.542 de obiective finanţate pentru comunităţi conduse de primari PSD şi 3.481 de obiective pentru comunităţi conduse de PNL. La o medie, vin cam 4 proiecte per unitatea administrativ-teritorială condusă de un reprezentant al PSD şi 3 virgulă pe unitate administrativă condusă de PNL. Ceea ce este şi mai interesant - de fapt, un proiect finanţat pentru o comunitate condusă de PNL are în medie o sumă mult mai mare decât media unui proiect finanţat pentru o primărie sau o comunitate condusă de PSD", a argumentat Suciu.Fostul ministru a făcut referire la unele "mega controale" ale Guvernului în domeniu."Prin comunicatul din 12 decembrie, dl ministru (Ion Ştefan - n.r.) anunţa cu foarte mare aplomb că au fost reţinute de la plată 187 de facturi, în această cifră intră şi facturi retrase de către primari. Doar că ceea ce nu spune dl ministru este că au fost verificate 3.084 de de facturi, iar "dezastrul" lucrărilor înseamnă de fapt 146 de milioane de lei care nu se plătesc şi 1,7 miliarde de lei care vor fi onoraţi la plată. (...) Minciuna următoare are legătură cu afirmaţia celor de la PNL şi MDRAP că nu e un control politic, dar acest control apolitic ne spune că judeţele unde nu se plătesc facturile sunt Brăila, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Neamţ, Teleorman. Tulcea şi Vrancea şi toate aceste judeţe sunt cu preşedinţi de CJ ai PSD şi peste 90% din unităţile administrativ-teritoriale controlate sunt tot ale PSD", a detaliat Daniel Suciu.Deputatul PSD a susţinut că există o "brambureală" în bugetul de stat pe anul viitor şi că va fi redus cu 42% bugetul Ministerului Dezvoltării."Am avut surpriza total neplăcută să văd că brambureala cu subiectul bugetului de stat pe anul viitor continuă şi în ceea ce priveşte MDRAP şi PNDL. Am văzut cifrele seci care ne spun că faţă de anul acesta bugetul ministerului este diminuat cu 42%. Sunt cifrele oficiale. Asta înseamnă că principalul program atacat de această mare diminuare este PNDL, doar că în acest guvern PNL nu ştie stânga ce face dreapta. (...) Această brambureală nu face decât să vulnerabilizeze toţi primarii, toţi constructorii care lucrează prin PNDL - avem aproape 13.000 de şantiere. Avem această reducere de 42% şi garanţia fermă că toate aceste proiecte vor fi susţinute", a arătat el.Social-democratul a calificat ca fiind minciuni şi afirmaţiile Guvernului legate de performanţa PSD privind absorbţia fondurilor europene prin Programul Operaţional Regional."Anul acesta, prin Programul Operaţional Regional, trebuia să cheltuim 670 de milioane de euro, iar astăzi, când discutăm, se află cereri de rambursare trimise de beneficiari în valoare de 688 de milioane de euro. (...) Realitatea de la sfârşitul anului 2019 ne spune că Programul Operaţional Regional, în actualul exerciţiu financiar, înseamnă pentru România 6,86 miliarde de euro, cu o parte de cofinanţare din partea României de 1,52 miliarde de euro, adică 8,3 miliarde de euro de gestionat pe proiecte pe fonduri europene. Astăzi, avem semnate contracte pentru beneficiari, autorităţi locale şi nu numai de peste 9 miliarde de euro. Nu ştiu de unde să mai obţinem fonduri europene, astfel încât să tăiem finanţarea de la PNDL şi să o ducem în cofinanţare. (...) În 2016, la plecarea Guvernului 'zero' Cioloş, nicio autoritate de management pentru fondurile europene nu era acreditată şi aveam semnate opt contracte de finanţare pe fonduri europene cu o valoare de câteva milioane de euro şi astăzi avem contracte semnate de peste 9 miliarde de euro", a completat Daniel Suciu.