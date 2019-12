Preşedinta Comisiei Europene va avea o întrevedere cu liderul american Donald Trump la începutul lui 2020

19:30

Ziarul "Făclia" din Cluj, cea mai veche publicaţie clujeană existentă, aniversează 30 de ani de apariţie neîntreruptă, iar evenimentul este însoţit de o expoziţie de fotografie şi de un volum aniversar."În contextul aniversării a trei decenii de existenţă, Făclia de Cluj a organizat, luni seară, evenimentul '30 de ani pentru clujeni', în cadrul căruia a fost vernisată expoziţia de fotografie 'Făclia 1989-2019' şi a fost lansat volumul 'Făclia Unirii celei Mari. Gânduri la Centenar'. Multă lume se întreabă de ce Făclia de Cluj este singura publicaţie care a rezistat pe piaţă de la Revoluţie şi până în prezent. Răspunsul este foarte simplu. Miza noastră în toţi aceşti ani nu au fost click-urile, adică nu a fost senzaţionalul. Miza noastră a fost credibilitatea. Pentru noi, aceasta a fost şi rămâne reţeta care duce la continuitatea publicaţiei noastre", a declarat marţi, pentru AGERPRES, redactorul şef al publicaţiei, Comin Puriş.Expoziţia "Făclia 1989-2019" prezintă momente din istoria ziarului clujean şi a comunităţii clujene, iar proiectul editorial "Făclia Unirii celei Mari. Gânduri la Centenar", apărut la Editura Şcoala Ardeleană şi sub egida Universităţii Babeş-Bolyai, cuprinde peste 20 de articole publicate în ziarul Făclia în Anul Centenarului cu privire la momentele anului 1918 care au dus la Marea Unire.La vernisajul expoziţiei şi la lansarea volumului aniversar au participat numeroase oficialităţi locale.Ziarul Făclia de Cluj a apărut pe 23 decembrie 1989 sub numele de ADEVĂRUL, iar din 27 decembrie apare sub numele de ADEVĂRUL în Libertate. În 1991 îşi schimbă numele în ADEVĂRUL de Cluj, iar din 2007 apare, până azi, sub numele de Făclia, în format print şi online. AGERPRES / (A - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Făclia de Cluj / Facebook