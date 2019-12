Victor Costache: Bugetul pentru Ministerul Sănătăţii are o cotă mai mică decât cel al CNAS

20:40

”Am intrat la Odeon. Căutam pe cineva. Repeta Radu Afrim cred. Am văzut-o când a ridicat ochii din pagini şi a zis «uite-l şi pe ăsta»”, şi-a amintit Marius Manole prima întâlnire cu Rodica Mandache. ”Mi-au dat lacrimile. Am plecat cu impresia că a fost o întâlnire ratată. O mare actriţă. Noroc că s-au reparat lucrurile după aceea”. ”Are o figură de francez. Nu urât, dar are un rafinament al trăsăturilor.(...) În emisiunea asta eşti chiar mai frumos decât mine”, a spus Rodica Mandache despre inv...