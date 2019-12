SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 18 decembrie

06:30

Camera Reprezentanţilor va vota miercuri punerea sub acuzare a preşedintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea preşedinte al SUA pentru care se iniţiază o procedură de destituire, a anunţat marţi lidera democraţilor din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP şi Reuters."Mâine, când ne vom reuni pentru a aproba două articole de punere sub acuzare a preşedintelui, Camera Reprezentanţilor va exercita una din prerogativele sale cele mai solemne ce îi sunt garantate de Constituţie", s-a adresat Pelosi în scris aleşilor democraţi.O comisie a Camerei Reprezentanţilor a dezbătut marţi, într-o atmosferă furtunoasă, ultimele ajustări tehnice, deschizând calea şedinţei parlamentare istorice de miercuri.La mai puţin de trei luni de la izbucnirea scandalului ucrainean, Camera Reprezentanţilor se pregăteşte să îl pună sub acuzare pe Donald Trump pentru "abuz de putere" şi "obstrucţionarea activităţii Congresului".Marţi, preşedintele republican Donald Trump a lansat un atac violent la adresa opoziţiei democrate pe care o acuză că duce "un război deschis împotriva democraţiei".Într-o scrisoarea de şase pagini adresată democratei Nancy Pelosi, Trump îşi reia obiecţiile faţă de capetele de acuzare ce îi sunt aduse şi pe care le califică ca fiind fără valoare şi absurde, într-un limbaj acuzator şi pe alocuri dispreţuitor îl care îi atacă pe Pelosi, pe democraţii din Congres, pe Joe Biden şi instituţii precum FBI-ul.Trump o acuză pe lidera democraţilor că a transformat Camera Reprezentanţilor dintr-un organ legislativ onorabil într-o Cameră de persecuţie partinică "în timp ce cu greu îşi ascunde ura faţă de mine".În opinia sa, votul din Cameră nu este "nimic mai mult decât o încercare de lovitură de stat ilegală şi partizană" motivată de resentimente. "Sunteţi incapabilă să acceptaţi verdictul urnelor" din 2016, o apostrofează liderul de la Casa Albă pe Pelosi.Prezentându-se drept victimă a unei "cruciade vicioase", Donald Trump se declară încrezător că va ieşi cu bine din acest episod: "Nu am nicio îndoială asupra faptului că poporul american vă va considera responsabilă, alături de democraţi, la alegerile din 2020".Rugată de CNN să comenteze pe marginea conţinutului scrisorii, Pelosi a declarat: "Nu am citit-o în întregime. Am avut treabă. Dar am văzut esenţa. Chiar este ceva nesănătos".Procedura de destituire divizează profund societatea americană: 45% doresc ca aceasta să conducă la revocarea preşedintelui, în timp ce 47% se opun, conform unui sondaj CNN-SSR. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)