Ședința Guvernului României din 18 decembrie 2019

14:10

Declarații de presă susținute de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, înaintea participării la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Bună ziua! Am venit, și de această dată, la ședința Asociației Municipiilor din România, o asociație foarte serioasă, care se preocupă chiar de mai multe lucruri decât numai strict de administrarea municipiilor, și acest lucru este benefic. Dacă anul trecut am venit la întâlnire și am discutat...