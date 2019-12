Anchetă în Prahova. O persoană a murit și alte 4 au fost spitalizate după ce s-au intoxicat cu o substanță necunoscută

22:50

Alex Benchea este primul alpinist nevăzător din România care a escaladat vârful Kilimanjaro din Africa, de 5895 de metri, la finalul unei expediții începute în 10 decembrie. Alex Benchea a anunțat pe Facebook că reușit să cucerească duminică, 15 decembrie, vârful Kilimanjaro din Africa, de 5895 de metri. „Și, am reușit: Mulțumesc din suflet Cosmin […]