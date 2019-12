Decembrie `89. Povestea cutremurătoare a Nicoletei, fata de 14 ani bătută sub ochii frățiorului ei: ”Medicul trebuia să mă violeze!”

13:00

Fundașul Tiago Ferreira de la CS Universitatea Craiova și soția lui, Marlene, au devenit, marți, părinții unui băiețel. Reprezentanții clubului au precizat că jucătorul a fost învoit de la antrenament pentru importantul eveniment din viața lui. „Avem un tătic fericit în familia alb-albastră. Tiago Ferreira și Matias Ferreira”, este mesajul postat pe reţelele de socializare de […] The post Fotbalistul Tiago Ferreira, de la CS Universitatea Craiova, a devenit tătic. Prima fotografie cu băiețelul lui appeared first on Cancan.ro.