AUDIO| Mesajul transmis de Regele Mihai pe 18 decembrie 1989, transmis la Radio Europa Liberă. „Armele nu pot zdrobi sufletele!”

16:30

Consiliul General a respins în majoritate propunerea ALDE de a schimba denumirea Pieței Universității în Piața I. C. Brătianu. Doar 14 consilieri au votat „pentru”, alți 19 s-au abținut și 12 au votat „împotrivă”. „Eu niciodată nu am auzit referindu-se la Piața Universității ca la Brătianu. Am fost și eu tânăr, îmi dădeam întâlnire cu […]