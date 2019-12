Tensiuni la Dinamo! Mihai Popescu s-a certat cu oficialii „câinilor” și vrea să plece

20:10

Ioan Filip (30 de ani, mijlocaș defensiv) și Filip Mrzljak (26 de ani, mijlocaș defensiv) au oferit declarații înaintea ultimului meci pe care Dinamo îl mai are de jucat în acest an, cel cu FC Botoșani.FC Botoșani - Dinamo se joacă joi, 19 decembrie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look PlusFilip: „Ne așteaptă o finală. Acest meci așa trebuie să-l privim. ...