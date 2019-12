HOROSCOP 19 DECEMBRIE. Taurii iau decizii grele, Vărsătorii au parte de o zi excelentă

HOROSCOP 19 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 19 DECEMBRIE 2019; astazi are loc un tranzit important, sextilul dintre Marte, planeta energiei si actiunii, aflat in Scorpion, si Saturn, planeta responsabilitatii si karmei, aflat in Capricorn. Ziua de azi devine o joi super disciplinata.

