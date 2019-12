Liban: Saad Hariri renunţă să candideze la propria succesiune

21:40

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat miercuri că progresele înregistrate de România în cei 30 de ani de la căderea comunismului sunt extraordinare, însă a subliniat că mai sunt multe lucruri de făcut."Progresele înregistrate de România în aceşti 30 de ani sunt extraordinare. Cu toate acestea, mai sunt multe lucruri de făcut. Consolidarea unui sistem judiciar independent şi creşterea predictibilităţii statului de drept vor accelera investiţiile străine, necesare pentru a face România măreaţă din nou. România are nevoie de reformă în domeniile sanitar, extractiv, forestier şi al producţiei industriale. Progresele în aceste domenii nu pot apărea până nu vom colabora pentru a sprijini statul de drept, ceea ce va consolida democraţia şi economia României. Românii au suferit destul. Să colaborăm pentru a construi un viitor mai bun", a spus Adrian Zuckerman la vernisarea expoziţiei de fotografii "Then and Now - Romanian Perspectives Celebrating 30 years of Transforming Change", care a avut loc la ICR.El a mai spus că, deşi România a evoluat radical în ultimii 30 de ani, este importantă reflectarea la perioada comunistă, pentru a nu fi "destinaţi să facem aceleaşi greşeli"."Crearea acestei expoziţii constituie un important memento. Deşi Romania a evoluat radical în ultimii 30 de ani, trebuie să ne amintim şi să reflectăm la cum era în perioada comunistă, pentru a nu fi destinaţi să facem aceleaşi greşeli. Mulţi oameni, nerăbdători în privinţa progresului înregistrat de România în aceşti 30 de ani, nu înţeleg impactul pe care l-au avut ravagiile pe care le-a făcut comunismul în instituţiile din România. Le repet adesea prietenilor americani şi altora că trebuie să ne amintim că, la căderea comunismului, România nu a pornit ca democraţie de la nivelul zero, ci de sub nivelul zero, ca urmare a daunelor cauzate de regimul comunist diferitelor instituţii din România. Oamenii care nu au trăit mizeria şi greutăţile nu pot înţelege pe deplin ce înseamnă viaţa în comunism, însă eu înţeleg. Familia mea şi cu mine am trăit direct aceste lucruri şi vă îndemn să priviţi fotografiile expuse aici în această seară, contrastul dintre ce a fost şi ce este şi vă întreb: doreşte România să se întoarcă la aceste lucruri?", a spus ambasadorul american, care a afirmat că România este, în prezent, o ţară prosperă şi de succes.El a arătat că este dedicat alături de poporul american şi preşedintele Donald Trump sprijinirii României pentru a-şi atinge potenţialul deplin."SUA şi România sunt unite de un interes comun. Avem filosofii similare, iar SUA au fost şi vor rămâne un susţinător energic al poporului român. SUA preţuiesc România ca partener economic şi de securitate puternic şi independent. (...) Prin Parteneriatul nostru Strategic şi în calitate de aliaţi NATO suntem încrezători că viitorul va aduce o Românie puternică, democratică, prosperă şi sigură", a adăugat ambasadorul SUA.Adrian Zuckerman a subliniat că este important pentru el că a revenit în România la comemorarea a 30 de ani de la căderea comunismului."Preşedintele Trump ştie foarte bine despre această aniversare şi apreciază sacrificiile mari făcute de români. El transmite respectul său pentru aceia care şi-au sacrificat vieţile şi au fost martirizaţi pentru libertatea democratică a României. Vreau ca românii să ştie că poporul american, preşedintele Trump şi eu iubim România. Aşadar, să colaborăm pentru a construi viitorul pe care martirii de acum 30 de ani îl visau", a spus oficialul american.Prezent la eveniment, preşedintele ICR, Mirel Taloş, a afirmat că expoziţia de fotografii reflectă cum arăta România în perioada comunismului şi cum arată în prezent."Sunt două cuvinte care marchează această expoziţie, acest eveniment, aceste zile şi mandatul domnului ambasador: libertate şi transformare. Sunt 30 de ani de când românii şi-au recucerit libertatea. (...) Expoziţia arată cum era România înainte şi cum arată acum, o transformare la care America ne-a ajutat din plin şi mizăm în continuare pe sprijinul Americii, care este aliatul nostru strategic (...) Şi cred că România trebuie să stea lângă America", a spus Taloş.Realizatorii fotografiilor au fost premiaţi de Ambasada SUA. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)