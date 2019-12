Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 19 decembrie 2019

15:40

Nu mai formează un cuplu, dar Oana Roman și Marius Elisei au decis să facă sărbătorile împreună… de dragul fiicei lor! Și asta pentru că, ei au decis că fericirea Isabelei este mult mai importantă în comparație cu a lor. Fosta prezentatoare a dezvăluit astăzi ce planuri au atât de Crăciun, cât și de Revelion. […] The post Își sacrifică fericirea pentru fiica lor! Ce planuri au Oana Roman și Marius Elisei de Crăciun și Revelion appeared first on Cancan.ro.