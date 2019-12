ROMÂNI CELEBRI: Violonistul Alexandru Tomescu

09:40

Federaţia Română de Tir cu Arcul mizează pe o cadetă şi o junioară, Beatrice Miklos (SCM Deva) respectiv Mădălina Amăiestroaie (CSS Rădăuţi), pentru un bilet la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, în ultimele concursuri de calificare programate anul viitor.România a fost reprezentată la JO la o singură ediţie, în 2008, la Beijing, unde Alexandru Bodnar, la doar 18 ani, a ocupat locul 31, din 64 de concurenţi.Secretarul general al Federaţiei Române de Tir cu Arcul, Ion Pandele, mizează tot pe tineri la calificările pentru JO 2020 şi cele din 2024.''În urmă cu trei ani am introdus pe lângă seniori, la divizia arc olimpic şi la divizia arc compound, câţiva cadeţi şi juniori, astfel că la ora actuală avem patru băieţi şi patru fete de perspectivă la arc olimpic, dintre care s-au detaşat două fete: Beatrice Miklos (SCM Deva) şi Mădălina Amăiestroaie (CSS Rădăuţi). Amândouă au participat anul acesta la un Grand Prix, care a fost concurs de calificare la Jocurile Europene, şi s-au calificat amândouă la Minsk. Acolo a participat, din cauza regulamentului, doar Beatrice Miklos (locul 33, foarte bun pentru vârsta ei), care şi-a menţinut forma sportivă în ultimii ani. În trei ani a reuşit să-şi depăşească recordul personal cu 119 puncte. La fel şi Amăiestroaie, cu 111 puncte'', a declarat Ion Pandele pentru AGERPRES.Beatrice Miklos, 16 ani, a câştigat Grand Prix-ul de senioare de la Bucureşti cu 634 puncte şi a obţinut calificarea la Jocurile Europene, unde a obţinut locul 33.''Anul acesta am organizat şi Cupa Europeană de tineret la noi în ţară. Am luat un loc întâi cu echipa mixtă de cadeţi la divizia arc olimpic, un loc 2 cu echipa de arc compound la junioare, un loc 3 cu echipa de arc compound la cadete. Am avut participare la CM de field din Suedia şi am luat două locuri 4 cu echipe de junioare, două locuri 5 la individual şi două locuri 6 la barebow, cel mai simplu arc, fără vizor, ghidaje de tragere'', a trecut în revistă Ion Pandele rezultatele notabile din acest an.Pentru Tokyo, FRTA a înfiinţat un lot olimpic din care fac parte Miklos şi Amăiestroaie, alături de antrenorul principal Aurel Fabian (SCM Deva) şi Oana Trofin (CSS Rădăuţi), secund. Cele două sportive vor participa în 2020 la ultimele competiţii ce pot aduce calificarea la Tokyo. La Mondialele din acest an, criteriu de calificare, Miklos s-a clasat pe locul 33, iar Amăiestroaie pe 36, în contextul în care Europa a avut patru locuri cotă.''Competiţia noastră de obiectiv va fi Olimpiada 2024 din Franţa, pentru că aceşti copii vor fi peste cinci ani la vârsta optimă pentru performanţă şi calificări olimpice. Ele au participat la Campionatul Mondial, criteriu de calificare pentru Tokyo, dar nu s-au calificat. Bătălia a fost foarte mare la CM şi acum mai sunt două şanse. La CE din Turcia (20-26 mai), Miklos şi Amăiestroaie se bat pe patru locuri. Au şanse mari, sunt pe val, eu cred că oricare dintre ele are şanse de calificare. Sunt nişte fete inteligente, la sportul acesta dacă nu ai inteligenţă, să ştii să te stăpâneşti când ai adversarul lângă tine, nu poţi să faci nimic. Aici e bătălia în calificări şi apoi în faza eliminatorie. Mai este şi Cupa Mondială de la Berlin (21-28 iunie), ultima competiţie de calificare, dar la individual este un singur loc, iar la echipe - trei locuri. Dar pot fi mai multe locuri dacă un sportiv calificat la individual se califică şi cu echipa'', a precizat secretarul general al FR de Tir cu Arcul.Pandele a explicat că sportivii de vârsta senioratului au porţile deschise la lot, doar în condiţiile în care realizează un anumit barem punctaj: ''S-a luat o decizie în Comitetul Executiv şi cine vrea să facă parte din lotul de seniori trebuie realizeze un anumit punctaj la fete respectiv la băieţi, şi pe arc olimpic şi pe arc compound. Lotul de seniori pe care îl avem acum este format din juniori şi cadeţi, inclusiv cele două fete, care sunt în primul an de juniorat, Mădălina, respectiv ultimul an de cadeţi, cum e Miklos. Cine face baremul intră în lotul de seniori, alături de cele 4 fete şi 4 băieţi. La seniori situaţia este foarte grea, pentru că marea majoritate au servici, au familii şi cu un antrenament pe zi nu o să poţi să ajungi la CE sau la CM, nu mai discut la JO. Trebuie să tragi sute de săgeţi zilnic şi e greu pentru cei cu obligaţii. Am fost la Mondiale şi nu am venit mai sus de locul 32 şi asta ne-a nemulţumit, în sensul că nu are rost să mai cheltuim bani cu seniori care nu sunt în partea de sus a clasamentului. Nu eşti în prima jumătate, nu ne interesează. Sunt bani puţini, suntem o federaţie care atunci când a venit noua conducere, în octombrie 2016, avea un buget de 150.000 lei şi nu se putea face performanţă. Acum am ajuns la 680.000 lei, dar bugetul este extrem de mic şi sperăm că MTS se va uita cu alţi ochi la noi. Dacă nu era COSR să ne ajute financiar, să ne încurajeze să creştem copiii aceştia, era greu de tot. Un set de săgeţi costă 500 de euro şi un sportiv de lot are nevoie două rânduri de săgeţi, deci 1.000 de euro pe an, plus elemente de arc pentru că ei sunt în creştere şi trebuie schimbate lamele, crosele etc. Un arc performant ajunge la 4.000 de euro. Avem un singur arc de acest gen, l-a cumpărat COSR-ul pentru Beatrice Miklos. Anul acesta vom primi şi pentru Amăiestroaie, deoarece e în lotul olimpic şi are nevoie neapărat''.Antrenorii reprezintă o altă mare problemă la FR de Tir cu arcul, care nu are posibilităţi să-i angajeze pentru a-i menţine în sistem.''Dincolo de bani, nu avem antrenori, scoatem în fiecare an, dar nu reuşim să-i angajăm. Am făcut cerere la MTS şi am propus să creeze nişte norme la cluburi şi mi-au dat răspuns negativ. Dacă nu ai antrenori, nu ai sportivi, pentru că nu se pot antrena singuri. În fiecare an scoatem antrenori, câte doi sportivi la finalul carierei termină şcoala de antrenori, dar degeaba dacă nu avem cum să-i angajăm. Din 39 de secţii, avem şase de drept public. Cluburile private nu sunt interesaţi de performanţă, dar sunt şi ei necesari în federaţie, desfăşoară multe competiţii. Am investit mult să strângem în jurul nostru cât mai mulţi sportivi, avem acum 515 sportivi legitimaţi cu viza pe 2019, de la 308 în 2017. Steaua a făcut o secţie de tir cu arcul, dar are un singur antrenor Aurel Robu, care se ocupă de Invictus''.Pentru 2020, se doreşte o calificare, iar pentru Paris 2024, una sau două calificări.''A fost un an foarte bun, cu două competiţii internaţionale organizate în ţară, cu calificarea unei cadete la Jocurile Europene de la Minsk, care a câştigat un Grand Prix de 60 senioare la Bucureşti. E o realizare. Toţi aceşti cadeţi din lotul din seniori şi senioare nu au avut o evoluţie oscilantă, este ascendentă la toţi şi aste ne îndreptăţeşte, dacă sunt sănătoşi, să avem o calificare la Tokyo şi sută la sută una sau două calificări la Paris. Ne dorim o calificare la Tokyo, un podium la Europenele de cadeţi, iar la Europenele de seniori să ne batem pentru locurile 1-6'', a adăugat Ion Pandele.Cel mai bun sportiv al Federaţiei Române de Tir cu Arcul din 2019 a fost desemnată Beatrice Miklos (SCM Deva). AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)