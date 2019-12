„Este una din cele mai puternice lovituri din ultimii 5 ani pe care Primăria o dă patrimoniului şi memoriei oraşului” / Proiect imobiliar în Capitală, aprobat pentru construire într-un spaţiu cu grad maxim de protecţie şi conservare

15:20

Butnariu Ionela are 40 de ani, locuieşte în Dorohoi, lângă Gară şi are şapte copii (cel mai mic un an şi cel mai mare 13 ani). • Cancerul a ţintuit-o la pat şi nu mai poate să se ocupe de copii. Mămica face chimioterapie pentru cancer uterin şi are mare nevoie de bani, haine, mâncare pentru cei mici, scrie romaniatv.net. • Impresionată de povestea tristă, cumnata femeii a deschis o pagină de Facebook pentru donaţii. • „Mi-au dat lacrimi în ochi când am văzut că aproape nu mai avea putere să lupt...