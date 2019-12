Iași: Tânără păcălită că trece examenele în schimbul unor sume de bani și a unor favoruri sexuale

13:50

Viorela Hirstea, femeia care și-a ucis soțul, fără să clipească, va rămâne 20 de ani în spatele gratiilor. Planul pus la punct a fost unul riguros, a resprectat fiecare pas.(CITEȘTE ȘI: FILMĂRILE CARE ”ANUNȚĂ” DIVORȚUL VEDETEI TV. OANA ZĂVORANU, LA BRAȚ PRIN MALL CU UN ”URSULEȚ” MANIERAT) Românca era plecată în străinătate de ani buni. […] The post O româncă și-a ucis soțul când a aflat că vrea să divorțeze. Care a fost scenariu macabru pe care l-a cosntruit appeared first on Cancan.ro.