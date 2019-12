Emisarul pentru Coreea de Nord devine numărul doi al diplomaţiei americane

18:50

* Modificările aduse de Guvern Ordonanţei 114 ar putea crea mediului de afaceri alte probleme, le-a transmis joi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, reprezentanţilor mediului de afaceri prezenţi la lansarea unui proiect de modernizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).* Metrorex confirmă că se află în negocieri cu Alstom Transport pentru stabilirea condiţiilor în vederea semnării unui nou contract de mentenanţă şi dă asigurări călătorilor că face demersuri pentru identificarea soluţiilor şi rezolvarea situaţiei în care se află în urma expirării actualului contract de mentenanţă şi care poate duce la oprirea metroului după data de 1 ianuarie.* Anul acesta este cel mai bun din istoria pieţei de capital în ceea ce priveşte numărul de emisiuni de obligaţiuni, a declarat, joi, Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), la evenimentul de lansare a primei emisiuni de obligaţiuni senior nepreferenţiale din România şi din Europa Centrală şi de Est, în valoare de 600 de milioane de lei.* România va susţine plafonarea voluntară şi plata redistributivă în noua Politică Agricolă Comună, astfel încât să poată să sprijine mai mult fermele de familie, a anunţat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros.* Capacitatea României de a genera proiecte mari a rămas în urmă, de aceea propun crearea unui institut de cercetare în cadrul căruia să construim proiecte de mare anvergură, concomitent cu asigurarea, la nivel individual, de proiecte solide create de antreprenori, în condiţiile în care vom avea disponibile opt miliarde de euro pentru educaţie, cercetare şi competitivitate în următoarea perioadă de programare, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, în cadrul unei întâlniri cu comunitatea ştiinţifică.* Cifra de afaceri a companiilor care activează în sectorul Cultură şi Divertisment va depăşi, în 2019, valoarea de 12 miliarde de lei, cu peste 7% mai mult decât în anul anterior, reiese din datele studiului "The Business of Going Out", întocmit de KeysFin.* Acţionarii Nuclearelectrica au respins propunerea Fondului Proprietatea de a distribui dividende suplimentare în valoare de 512 milioane de lei, potrivit unui raport remis, joi, Bursei de Valori Bucureşti.* Asigurătorii au nevoie de o transformare profundă şi de forţă de muncă specializată, iar în România atragerea unor specialişti în acest domeniu devine parte a unui adevărat "război" pentru talente, arată Raportul EY Insurance Outlook 2020, elaborat pe baza consultărilor cu liderii din domeniu de la nivel global.* Primăria Municipiului Bucureşti nu a semnat convenţia de plată în avans a gazelor naturale necesare producerii de căldură şi apă caldă în Capitală, deşi documentul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit unui comunicat al Electrocentrale Bucureşti (Elcen), remis, joi, AGERPRES.* Industria a intrat, în noiembrie, în cea de-a treia lună de scădere continuă a activităţii şi a ajuns la punctul de creştere zero, dar contracţia de la sfârşitul anului este un tipar obişnuit în industria românească, numai că în 2019 anemia e mult mai pronunţată decât în ultimii doi ani, arată rezultatele Barometrului industrial, întocmit de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi IRSOP.* Distrigaz Sud Reţele a investit în anul 2019 circa 280 de milioane de lei în reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES.* Cel mai recent film din trilogia "Star Wars" a atras atenţia atacatorilor cibernetici chiar înainte de premieră şi a dus la crearea de site-uri frauduloase şi fişiere malware, atrag atenţia experţii Kaspersky.* Contractele bilaterale negociate direct între companii revin pe piaţa de energie de la 1 ianuarie 2020, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului european 943, a declarat, joi, Corina Popescu, directorul general al Electrica, într-o întâlnire cu presa.* Bulgaria va invita Rosatom (Rusia), CNNC (China) şi Korea Hydro & Nuclear Power Co (Coreea de Sud) pentru a depune până la finalul lunii aprilie oferte angajante ca investitori strategici în proiectul centralei sale nucleare de la Belene, de lângă Dunăre, a anunţat joi Temenizhka Petkova, ministrul Energiei, transmite Reuters.* Cei cinci ani de dobânzi negative s-au încheiat, a anunţat joi Banca Centrală a Suediei, care a majorat cu un sfert de punct procentual rata dobânzii, la zero, sfidând încetinirea economiei şi incertitudinile de pe plan global, transmite Reuters.* Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi că o companie aeriană este răspunzătoare pentru arsurile cauzate unui pasager de cafeaua fierbinte care s-a vărsat în timpul unui zbor din motive necunoscute, transmite DPA.