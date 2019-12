Începe vacanţa de iarnă pentru elevi şi preşcolari

22:50

Liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, a respins cu tărie joi punerea sub acuzare de către democraţi a preşedintelui Donald Trump, care va fi judecat în Senat, afirmând că acum depinde de senatori să ''rectifice acest lucru'', relatează joi AFP.McConnell a apreciat în faţa Senatului că democraţii din Camera Reprezentanţilor au condus ''cea mai pripită, cea mai puţin completă şi cea mai nedreaptă anchetă de destituire din istoria modernă a Statelor Unite''.''Acestea sunt de departe cele mai slabe fundamente pentru o acuzare votată vreodată'', a declarat el. ''O facţiune politică din Camera Reprezentanţilor a cedat urii partizane'', a spus Mitch McConnell.Preşedintele american Donald Trump a fost pus sub acuzare miercuri de Camera Reprezentanţilor pentru ''abuz de putere'' şi ''obstrucţionarea Congresului'', într-un vot care deschide calea unui proces de destituire în Senat, fostul om de afaceri denunţând imediat "ura" adversarilor săi politici.Camera Reprezentanţilor, dominată de democraţi, s-a pronunţat în favoarea 'impeachment-ului' miliardarului republican de 73 de ani pentru "abuz de putere", cu 230 de voturi 'pentru' şi 197 'împotrivă'.Este sarcina Senatului acum să îl judece pe Trump, fără îndoială în ianuarie. Însă republicanii, care controlează camera superioară a Congresului, au intenţia fermă de a-l achita pe preşedintele lor. Votul de miercuri seară din Camera Reprezentanţilor, care are loc cu mai puţin de un an până la scrutinul prezidenţial, este un moment istoric.Republicanii deţin 53 din 100 de locuri în Senat, iar McConnell a apreciat că nu va putea să fie decât ''un singur rezultat'' al acestui proces."Senatul trebuie să rectifice acest lucru", a subliniat el, apreciind că acuzaţiile împotriva preşedintelui sunt "incoerente din punct de vedere constituţional''.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Irina Giurgiu)