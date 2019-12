Minivacanţă prelungită pentru români. Anunţul lui Orban: Încă două zile libere! / Decizia Guvernului în prag de sărbători

22:20

Update 19.56 Despre religia lui: Nu am nicio problemă ca musulman în România. Nu sunt practicant, dar nu am nicio problemă din acest punct de vedere. Update 19.49 Raed Arafat, despre motivele pentru care este atacat: Am ajuns să fiu făcut vinovat şi pentru Caracal, unde nu am absolut nicio competenţă. Nu văd un singur motiv pentru asta. În primul rând, părerea mea, se întâmplă pentru că trebuie decredibilizat doctorul Arafat, pentru că unora nu le convine că am credibilitate, că sistemul de urg...