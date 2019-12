Carmen Dan, citată la DIICOT pentru a fi audiată în dosarul privind protestul din 10 august

01:00

HOROSCOP 20 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 20 DECEMBRIE 2019; astazi, Venus intra in Varsator. Planeta iubirii, relatiilor, armoniei, frumusetii, banilor pleaca din Capricorn si ajunge in detasatul Varsator, zodia pentru care dragostea inseamna mai intai prietenie. Sub aceasta noua energie vom petrece sarbatorile de iarna si vom intra in anul special 2020. Venus a mai fost in Varsator in primavara.