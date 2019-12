Care a fost prima manea cântată vreodată în România! N-o să crezi ce artistă super-îndrăgită (și respectată) a interpretat-o

17:30

Tăierea porcului sau Ignatul este o tradiție veche de care românii țin cont și astăzi. De ziua de 20 decembrie, numită și Ignatul porcului, sunt legate multe tradiții și superstiții. În zilele noastre, Ignatul sau tăierea porcului este un prilej de reunire a familiei, deoarece participă de obicei toţi membri ei, iar pentru copii este […] The post Ignat 2019. De ce se taie porcul pe 20 decembrie appeared first on Cancan.ro.